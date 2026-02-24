Hoy despiden a la dama de la cocina

Panamá despide a una de sus figuras más queridas. Bertha de Peláez, la eterna maestra de la cocina que por más de 20 años iluminó las pantallas, falleció el pasado 21 de febrero.

Sus honras fúnebres se llevarán a cabo este martes, 24 de febrero, en la parroquia María Auxiliadora (Vía Israel), a las 10:00 a.m. Más que una chef, Doña Bertha fue una pionera que convirtió la televisión en un espacio de encuentro familiar, donde sus recetas eran el pretexto perfecto para compartir valores, calidez y ese toque casero que solo ella sabía transmitir.

Cubana de nacimiento, pero panameña de corazón desde 1961, su legado trasciende generaciones a través de sus cinco recetarios y su icónica obra “Panamá Ruta de Manjares”. Este libro, más que una lista de ingredientes es una joya literaria que recorre nuestra cultura junto a 12 chefs expertos. Como ella misma expresó al publicar esta obra: “Espero que vean con otros ojos los platillos con los que crecieron y aprendieron a querer la cocina de Panamá”.