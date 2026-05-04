Agua, instalaciones y excusas

En Panamá no es raro que las instalaciones deportivas en algún momento queden bajo el agua debido a los fuertes (y no tan fuertes) aguaceros tan cotidianos de nuestro clima. Lo curioso es que nuevos recintos, o recién abiertos, se convierten en acuarios con la primera lluvia que les cae. La lista es conocida y las excusas también. Cañerías mal hechas o llenas de sedimento y basura, tormentas nunca antes vistas, usted elija y se sirve. El hecho es que señalar culpables es de cajón, pero encontrar soluciones es lo más difícil y ya a esta altura, solo queda trabajar para arreglar estos temas.