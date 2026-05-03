MiAmbiente detecta deficiencias ambientales en granjas porcinas de Bocas del Toro

Personal de la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental (SEVEDA) de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en Bocas del Toro realizó un recorrido de inspección en el sector de Las Mesas, específicamente en la zona rural conocida como El Arenal, informó la entidad.

MiAmbiente mediante una nota de prensa comunicó que durante la inspección se verificaron dos actividades porcinas con el objetivo de evaluar las condiciones de manejo ambiental dentro de los cubiles e instalaciones. Esta inspección sirvió para la identificación de posibles focos de contaminación, particularmente aquellos que pudieran generar afectaciones a los recursos hídricos.

La entidad ambiental manifestó que como resultado de esta verificación se les indicó a los propietarios que deben hacer adecuaciones ya que carecen de tanque séptico o tinas de oxidación para un manejo adecuado de las heces de los animales.

De igual manera, se determinó que ambas tienen deficiencia en el manejo de las aguas servidas, por lo que se les dejó una notificación de adecuación. En 30 días, el personal técnico de MiAMBIENTE realizará nuevamente la visita para comprobar que se implementó el manejo correcto de las aguas residuales.

Enfatizó que en este tipo de inspecciones se analizan aspectos relacionados con el manejo de excretas y efluentes, disposición de residuos sólidos orgánicos, condiciones de drenaje y escorrentía proximidad a fuentes de agua, medidas de mitigación implementadas.

De acuerdo a MiAmbiente este tipo de inspecciones se articula con los procesos de fortalecimiento del monitoreo, control ambiental y conforme a los principios de prevención y responsabilidad ambiental, promoviendo la implementación de procesos de adecuación ambiental, mediante los cuales los productores deben ajustar progresivamente sus prácticas productivas a la normativa vigente, a fin de prevenir, mitigar o corregir impactos negativos al ambiente.