Argentina con un espíritu remontador

Ni el mejor guionista de Hollywood hubiese imaginado lo hecho por la Selección de Argentina en el Mundial 2026. Es cierto, se cuestionó desde antes de arrancar el torneo lo “fácil” que tuvo su andar en la fase de grupos, con rivales que no representaron peligro real en sus aspiraciones para avanzar a la siguiente etapa del certamen. Y a eso se le suma, las ‘supuestas’ ayudas arbitrales desde el primer partido. Pero, Messi y compañía han venido superando las llaves eliminatorias, que muchos decían que eran sencillas, pero ayer se demostró que este equipo puede volver a ser campeón.