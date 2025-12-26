Busquemos el mejor camino

Se acerca el fin de año y como ya es costumbre muchos están haciendo sus listas para deseos y metas por cumplir durante los próximo 12 meses. Algunos, con cosas atrasadas, y nuevos objetivos, sean realizables o no. Y de eso se trata, buscar la motivación para intentar hacer los cosas necesarios para mejorar.

En ese sentido, nuestro deporte siempre tiene un margen de mejoras. Tanto desde la administración general, que emana del gobierno, hasta las ligas recreativas de barrio, todo el deporte busca mejores oportunidades.