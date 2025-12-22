$!INADEH anuncia convocatorias para pruebas psicológicas de Marino Ordinario y Equipo Pesado

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informa a la ciudadanía en general que estará realizando dos convocatorias para pruebas psicológicas, como parte del proceso de selección para los cursos de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado, en distintas fechas y sedes.

La primera convocatoria se llevará a cabo el martes 6 de enero de 2026, a partir de las 8:00 a.m., dirigida a los aspirantes de los cursos de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado.

La prueba se realizará en la sede ubicada en El Chorrillo, calle 26 Oeste final, frente al Centro de Salud. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 538-2550 y 538-2554.

La segunda convocatoria corresponde a la prueba psicológica para el Programa de Operador de Equipo Pesado, la cual se efectuará el lunes 29 de diciembre, a las 8:30 a.m., en Galerías Panamericana. Para esta jornada se contará con turnos disponibles en horario de mañana, tarde y noche.

Requisitos para el Programa de Operador de Equipo Pesado:

· Licencia de conducir tipo D en adelante.

· Mínimo dos (2) años de haber obtenido la licencia de conducir.

· Estar paz y salvo con la Autoridad del Tránsito.

· Ser panameño o extranjero con cédula tipo E.

· Aspirantes mayores de 50 años deben contar con licencia tipo I o presentar experiencia comprobada, sustentada mediante carta de una empresa.

El INADEH reitera su compromiso con la formación técnica y profesional de calidad, e invita a los interesados a participar puntualmente en estas convocatorias, cumpliendo con los requisitos establecidos.