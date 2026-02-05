$!Herencia que mantiene vigente el fogón nativo

La gastronomía indígena en Panamá está viviendo un momento de transformación, pasando del fogón del hogar a las mesas de los restaurantes. Gladis Ester Baquiaza Martínez, una cocinera empírica del pueblo Ngäbe-Buglé, relató a Metro Libre cómo estos sabores ancestrales están ganando terreno en áreas como Panamá Oeste.

Para Martínez, la cocina es un legado familiar. Aunque no se dedica exclusivamente a ello como profesión, mantiene viva la esencia que aprendió de sus raíces: “Todo lo que yo he visto y lo que mi mamá me enseñó fue el bollo con carne asada, siempre lo hago para la casa, para reunión en familia, me reúno con mi mamá, con mis hermanas y nos ponemos a hacer esa clase de comida”.

El Bodochi es uno de los tesoros gastronómicos que destacó la cocinera, para ella este bollo con arroz representa la identidad de su pueblo y que, junto a la carne o pollo asada, forma parte fundamental de sus cenas y vivencias familiares.

La cocina ancestral indígena