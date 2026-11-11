¿Cambió algo tras el sismo?

Buena parte del país ha seguido con su vida 'normal' luego que se sacudiera el pasado 9 de octubre con un sismo de intensidad 7.5. Un evento que la gran mayoría de los que estaban en el país nunca había experimentado. El deporte se vio afectado, pero poco a poco se está enrumbando a lo que teníamos, bien, mal o regular. Estadios en tres y dos, estructuras deportivas escasas y la mayoría con necesario mantenimiento, o sea, el panorama no ha cambiado mucho que digamos. Ojalá que se haya aprendido algo y se vele más por nuestro deporte.