León XIV advierte a los jóvenes contra la "obsesión por la apariencia" en las redes

El papa León XIV exhortó a los jóvenes a resistir los ídolos contemporáneos, entre los que mencionó "el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer", en una vigilia este martes en Buenos Aires.

Ante más de un millón de personas, el pontífice también cuestionó a "quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias".

En el tercer día de su visita a Argentina, el papa de 71 años advirtió además sobre las consecuencias de buscar reconocimiento a cualquier costo.

"A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", dijo ante una multitud, jóvenes en su mayoría, que aplaudía y lloraba de emoción.

Antes de las palabras del papa, Agustín Cristian Schinca, de 25 años y en recuperación por adicciones, relató que las burlas de sus compañeros de escuela por su ropa lo llevaron a aislarse.

"Como mi condición social no era la misma que la de mis compañeros, y no podía tener las mejores zapatillas o la ropa que tenían ellos, recibía burlas constantes", contó.

Buscó entonces refugio en un grupo de personas mayores que él. "Los veía tomar alcohol y consumir drogas y empecé a imitarlos, para no sentirme tan solo", relató. Tras vivir en la calle, encontró apoyo en el Hogar de Cristo, donde hoy acompaña a otros jóvenes en recuperación.

León XIV cierra el miércoles la etapa argentina de su gira sudamericana con una visita a una cárcel y otra misa al aire libre, tras su paso por Uruguay y antes de viajar a Perú, donde vivió 20 años como misionero y obispo.

"Hay gente que no se muestra como es", dijo a la AFP Benjamín Paz, estudiante de 19 años. "Es algo fundamental ser auténtico y no pensar mucho en lo que piensen los demás, que creo que las redes sociales es mucho eso, de mostrarte a los demás".

De su lado José Morando, un estudiante de arquitectura de 19 años, coincidió con el papa en que actualmente se ve "mucha obsesión" con la imagen. "También se critica a la gente por el cuerpo, quizá por alguna discapacidad, que yo creo que es algo muy fuerte hoy en día, que no está bien".