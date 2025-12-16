Coclesanos listos para su debut en la LPF

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) oficializó ayer al Unión Coclé FC como nuevo inquilino de la máxima categoría del fútbol nacional. “Muchas gracias, estamos listos para representar en la primera división a toda la provincia de Coclé”, señaló el club en respuesta al mensaje de bienvenida que la LPF posteó en redes sociales. El Unión debutará en la Conferencia Oeste del Torneo Clausura 2026 de la LPF, programado a iniciar el 16 de enero. Los coclesanos ganaron el derecho de participar tras vencer en la Super Final de la Liga Prom al Atlético Nacional.