Confirman un noviembre ‘movido’ para la ‘Sele’

La Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá disputará el próximo jueves 12 de noviembre como visitante, en el Estadio Ergilio Hato, y luego, el domingo 15 de noviembre, como local, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, sus partidos de ida y vuelta de su serie de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27. Su rival por el boleto directo a la Copa Oro 2027 y el pase a la Final Four de la Liga de Naciones, será su similar de Curazao. Los otros cruces son: Guatemala vs Canadá Haití vs EE.UU.; y Jamaica vs México.