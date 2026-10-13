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Confirman un noviembre ‘movido’ para la ‘Sele’

Confirman un noviembre ‘movido’ para la ‘Sele’
13 de octubre de 2026

La Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá disputará el próximo jueves 12 de noviembre como visitante, en el Estadio Ergilio Hato, y luego, el domingo 15 de noviembre, como local, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, sus partidos de ida y vuelta de su serie de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27. Su rival por el boleto directo a la Copa Oro 2027 y el pase a la Final Four de la Liga de Naciones, será su similar de Curazao. Los otros cruces son: Guatemala vs Canadá Haití vs EE.UU.; y Jamaica vs México.

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