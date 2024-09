De escándalo en escándalo

En un país donde un escándalo de corrupción tapa a otro, las informaciones sobre amaño o arreglos de partidos de fútbol no es novedad. El hecho de que ‘atraparon’ a tres supuestos implicados y que estos son jugadores (dos en activo) parece no escandalizar a nadie. Las personas siempre buscarán ganar dinero y algunos lo hacen de la manera más deshonesta y rápida posible para obtenerlo. Ojalá se investigue bien y se castigue a los que se deben castigar y que esto no sea un escándalo más, en un país en que nos han acostumbrado a eso: escandalizar.