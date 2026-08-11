Dicen que están haciendo el trabajo

Luego de varios días de rumores ante la visita de auditores de la Contraloría a sus oficinas, Pandeportes compartió una serie de “estrategias” que lleva a cabo su Dirección Técnica.

Sobresale, un fortalecimiento del programa de Estímulos deportivos, los cuales se aumentó de 232 a unos 550 atletas. Además del fortalecimiento al deporte escolar enfocándose en los CODICADER. Financiamiento estratégico a organizaciones deportivas.

Respaldo a la red de entrenadores, y muy pronto, iniciar su Programa de Detención y desarrollo de talentos.