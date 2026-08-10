Una ONG denuncia el secuestro de un jefe indígena en Venezuela por disidencias de las FARC

La comunidad indígena Jivi Ekunay denunció ataques con explosivos y el secuestro de su jefe por parte de las disidencias de las FARC en Los Pijiguaos, una población minera del estado Bolívar, al sur de Venezuela, informó este domingo la oenegé Provea.

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, dispone también de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, en especial en un territorio bautizado como el Arco Minero, controlado en gran parte por bandas armadas.

En lugares cercanos a la frontera con Colombia, como Los Pijiguaos, las guerrillas colombianas del ELN o disidencias de las FARC controlan sectores de zonas mineras, con el acuerdo de las fuerzas de seguridad, según han documentado oenegés y numerosos testigos.

Una publicación en X de la oenegé defensora de derechos humanos Provea, señaló que los pobladores del territorio ancestral Mapoyo, en Los Pijiguaos, denunciaron que miembros de las disidencias de las FARC capturaron en su casa al jefe de la comunidad, Julio Rodríguez, el 2 de agosto.

Asimismo, afirmaron que "drones sobrevolaron la zona y lanzaron artefactos explosivos" cuando un grupo de líderes indígenas salió a buscar a Rodríguez, días después.

La publicación también acusó constantes amenazas en su territorio e instó al Estado venezolano a "expulsar a los grupos armados" y "detener las actividades mineras ilegales" en la zona.

Provea resaltó que el lugar es habitado por cuatro comunidades indígenas y que su tradición oral fue declarada por la Unesco patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2014.

Los grupos irregulares controlan yacimientos de coltán, estaño, oro y tierras raras, según la oenegé.

Hace cinco días informaron al gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre la situación, pero señalaron que no han recibido respuesta.

"¡No esperen que nos maten, actúen ya!", reza el texto.

Rodríguez asumió el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

En abril aprobó, bajo presión de Washington, una nueva ley minera favorable a la inversión privada, especialmente extranjera.

Sin embargo, expertos advierten que la presencia de grupos armados dificultará los negocios mineros.