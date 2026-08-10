El MEDUCA llama a reforzar la seguridad en los centros educativos tras sismo

El Ministerio de Educación (MEDUCA) exhortó a todos los directores de los centros educativos del país a mantener activos y aplicar los protocolos establecidos en sus Planes Escolares de Gestión Integral de Riesgos (PEGIR), ante el movimiento sísmico registrado este lunes 10 de agosto.La institución recordó a los directivos, docentes y personal administrativo mantener la calma, verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y garantizar el bienestar de los estudiantes, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.Asimismo, MEDUCA recomienda:- Mantener la calma y evitar situaciones de pánico.- Aplicar los protocolos de respuesta establecidos por cada centro educativo.- Verificar las condiciones de las aulas, pasillos, escaleras y demás áreas del plantel.- Realizar la evacuación cuando sea necesario y mantener a los estudiantes agrupados y bajo supervisión del personal docente.- Reportar inmediatamente cualquier afectación, daño estructural o situación que represente un riesgo.- Mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades competentes y a los canales oficiales del SINAPROC y los bomberos.Ante cualquier emergencia, MEDUCA reiteró la importancia de seguir los protocolos establecidos y priorizar la seguridad de los estudiantes y del personal administrativo.