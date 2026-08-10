$!La vacunación es clave ante enfermedades respiratorias

Los casos de enfermedades respiratorias suelen aumentar en la temporada lluviosa, una época en la que circulan con mayor frecuencia virus como la influenza, el SARS-CoV-2 y otros causantes del resfriado común.

El doctor Silvio Vega, infectólogo, explicó que “el resfriado es una infección respiratoria superior producida por muchos virus. Es clínicamente indistinguible, por lo que se requieren pruebas de laboratorio para determinar su causa. Siempre es importante diferenciarlo de la covid y la influenza”.

Agregó que los síntomas pueden presentarse de forma leve, moderada o grave, con fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, tos y malestar general. En el caso de la influenza y la covid-19, indicó que existen tratamientos específicos, pero estos son más efectivos cuando se administran en las primeras etapas de la enfermedad.

Vega recomendó que los niños pequeños, adultos mayores de 60 años, personas con diabetes y pacientes inmunocomprometidos busquen atención médica temprana, si presentan síntomas respiratorios. Además, recordó que tanto la influenza como la covid-19 cuentan con vacunas que ayudan a prevenir complicaciones y disminuir el riesgo de enfermedad grave.

Por su parte, el doctor Raúl Esquivel, pediatra infectólogo y epidemiólogo del Hospital del Niño, destacó la importancia de mantener al día el esquema nacional de vacunación, ya que algunas bacterias también pueden provocar complicaciones severas, como la meningitis.

Explicó que las principales causas de meningitis bacteriana en la población pediátrica, el Haemophilus influenzae tipo B y el neumococo, cuentan con vacunas incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Aunque recientemente se reportó un caso de infección por Haemophilus influenzae, Esquivel aclaró que se trata de un evento aislado y aseguró que no existe motivo de alarma para la población.