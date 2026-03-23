El alto costo por terminar obras

La actual administración gubernamental ha completado decenas de proyectos de construcción que no presentaban avances significativos. Las llamadas obras abandonadas, nombre que personeros del gobierno acuñaron.

En el caso del deportes, Pandeportes ha identificado más de 30 estructuras, que suman más de $200 millones en inversión, que están en recuperación, sumidas, en varios casos, de enredos jurídicos, y otras, que han logrado destrabar, pero con costes económicos importantes. Se deben buscar fórmulas para que no volvamos a vivir esto.