Israel "intensificará" sus operaciones terrestres en Líbano tras atacar un puente clave

El ejército israelí anunció que "intensificará" su campaña terrestre contra el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano y advirtió que se trata de una operación a largo plazo.

Un corresponsal de la AFP vio humo saliendo de un puente que fue alcanzado en la región de Tiro.

"La operación contra la organización terrorista Hezbolá no ha hecho más que empezar (...). Se trata de una operación a largo plazo", afirmó el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir.

"Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres selectivas y los ataques, de acuerdo con un plan estructurado. No nos detendremos hasta que la amenaza haya sido alejada de la frontera y se haya garantizado la seguridad a largo plazo a los habitantes del norte de Israel", añadió.

Más tarde el general de brigada Effie Defrin afirmó que prevén "más semanas de combates contra Irán y Hezbolá".

El ministro de Defensa, Israel Katz, había anunciado que se dio la orden de "destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani" para "impedir el paso (...) de Hezbolá y de armas hacia el sur".

Según la agencia nacional libanesa, ANI, cuatro ataques han dejado el puente inutilizable.

El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció el bombardeo del puente porque "constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía de Líbano. Para él es "un preludio de una invasión terrestre" y un "castigo colectivo contra la población civil".

Líbano se vio arrastrado a la guerra de Oriente Medio cuando Hezbolá comenzó a disparar cohetes contra Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en un ataque israelí-estadounidense el primer día de la contienda bélica.

Desde entonces, Israel lleva a cabo represalias con una campaña de bombardeos sobre Líbano y avances terrestres en una zona a lo largo de la frontera, que han causado miles de muertos y más de un millón de desplazados.

Hezbolá ha lanzado, por su parte, salvas de cohetes.

Según el ministro de Defensa israelí, el ejército también va a "acelerar la destrucción de las casas libanesas en los pueblos de contacto" en la frontera, "para contrarrestar las amenazas que pesan sobre las comunidades israelíes".

Según la agencia Ani, las fuerzas israelíes han destruido "un cierto número de casas" en el pueblo de Taybeh.

Horas antes, los servicios de emergencia israelíes informaron de la muerte de una persona cerca de la frontera.

Hezbolá reivindicó un ataque a soldados, pero el ejército israelí ha abierto una investigación para determinar si en realidad se trató de fuego amigo.

Es la primera víctima civil en la frontera norte del país desde el inicio de la guerra a principios de marzo.