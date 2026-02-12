Ajuste de cuenta

El buen básquet vuelve al Durán

El buen básquet vuelve al Durán
Roberto Robinson
12 de febrero de 2026

La Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá volverá a vibrar con el buen baloncesto de selecciones nacionales mayores.

Por cuestiones que todos sabemos, Cuba no podrá recibir a Panamá en La Habana, para su duelo de la Segunda Ventana del clasificatorio rumbo al Mundial Catar 2027, por lo que el encuentro se disputará en Panamá, el viernes 27 de febrero, desde las 8:00 p.m. Ya los boletos están a la venta, a través de la plataforma panatickets.

Cuba también usará el Durán para medirse a Uruguay, el lunes 2 de marzo, desde las 7:00 p.m.

Tags:
Deportes
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR