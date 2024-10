El deporte como fundamento de vida

Lo he escuchado antes, ahora y seguro lo seguiré escuchando. Hacer deporte te hace mejor. Tal vez sea cierto. Si tomas en serio cualquier actividad, en este caso el deporte, y te enfocas en lograr tus objetivos, ya sea a nivel profesional o solo personal, verás que tus rutinas y tu cuerpo cambian a mejor. Y hasta la mente, pues te mantienes ocupado y liberas estrés. En nuestro país, muchos no ven el deporte como algo importante en sus vidas. Ni para practicarlo ni para verlo o saber algo (como ligas o torneos) y no los culpo, la vida va a mil y hay que correr para no perder la marcha.