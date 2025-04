$!Empresarios rechazan llamados a huelgas, piden diálogo para no afectar la economía

Representantes de gremios empresariales hicieron un llamado al diálogo y manifestaron su rechazo a la convocatoria de paros, protestas y cierres de calles que han hecho algunos grupos.

Los empresarios aseguran que la paralización de actividades pone en riesgo la continuidad de muchos negocios y tiene un impacto negativo en la economía.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, indicó que “no hay razón por la cual ir a una huelga. Aquellas personas que no tienen trabajo, quieren trabajar no quieren huelga. Esperemos que no se lleve adelante”. Dijo que “los que están llamando a huelga son los huelguistas, las personas que quieren trabajar no van a huelgas. Invitamos a los padres a que lleven a sus hijos a las escuelas”.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), ha manifestado que “la estabilidad y el crecimiento del país requieren soluciones, no bloqueos. Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo y rechazamos acciones que afecten la convivencia y el desarrollo”.

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), expresó que “las huelgas solo profundizan las crisis y frenan el desarrollo de Panamá”.