El día especial para la hípica

El denominado ‘Día de carreras más importante del año’, el Clásico Presidente de la República, en su versión número 97, se corre el próximo 7 de junio, en la pista del Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, en una cartelera con inicio desde las 12:00 p.m. La velada tendrá un concurso de ‘Dama elegante de sombrero’, además de un espacio para emprendedores y juegos para los más chicos de la casa. Será una distancia de 2,100 metros y un premio nominal de 75 mil dólares. Por supuesto, se espera la asistencia del el presidente de la República, José Raúl Mulino.