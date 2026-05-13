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El día especial para la hípica

El día especial para la hípica
Roberto Robinson
13 de mayo de 2026

El denominado ‘Día de carreras más importante del año’, el Clásico Presidente de la República, en su versión número 97, se corre el próximo 7 de junio, en la pista del Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, en una cartelera con inicio desde las 12:00 p.m. La velada tendrá un concurso de ‘Dama elegante de sombrero’, además de un espacio para emprendedores y juegos para los más chicos de la casa. Será una distancia de 2,100 metros y un premio nominal de 75 mil dólares. Por supuesto, se espera la asistencia del el presidente de la República, José Raúl Mulino.

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Deportes
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