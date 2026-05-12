Panamá registra histórico crecimiento del turismo

Panamá registró un crecimiento de 17.3% en visitantes internacionales durante los primeros tres meses de 2026, alcanzando 999,934 visitantes, una cifra que representa más de B/.2 mil millones circulando en la economía nacional, así lo indicó Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La Estrategia de Eventos y Convenciones de la Autoridad de Turismo de Panamá reportó resultados positivos en el primer trimestre de 2026, con 38 eventos realizados entre enero y marzo, explicó De León. Afirmó que los encuentros atrajeron a más de 15,000 participantes internacionales, generaron más de 55,000 cuartos noche y dejaron ingresos turísticos superiores a los $20 millones.

Para 2026, el país cuenta con 86 eventos confirmados e incentivados, incluyendo importantes encuentros internacionales como el World of Coffee (WOC) y el ICCA World Congress, que en conjunto proyectan la llegada de más de 58 mil visitantes.

Otro de los anuncios destacados fue la implementación del Seguro al Turista, esta herramienta genera un valor agregado orientado a reforzar la confianza y experiencia de los visitantes internacionales.

“El turismo es una herramienta de transformación económica y social para el país. Cada visitante que decide quedarse en Panamá genera empleo, mueve comercios, impulsa comunidades y abre oportunidades para miles de familias panameñas”, dijo De León.