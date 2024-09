El dinero es objetivo, al final

Nos llamó la atención la detención de futbolistas que supuestamente amañaban partidos de la liga local por un par de miles de dólares. Sin ánimos de disculpar a nadie ni señalar si son culpables o no, el hecho es que nuestro fútbol no ofrece los salarios ‘dignos’ para que una persona se dedique al 100% a practicar el deporte. Es una realidad económica triste, que golpea no solo el balompié, sino otras disciplinas que se ‘autoperciben’ como profesionales o con ganas de llegar a ese profesionalismo. Ser deportista en Panamá simplemente es una catapulta para llegar a otros países donde al final priva el sustento económico.