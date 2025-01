El fan como base del deporte

El apoyo del fanático en cualquier disciplina deportiva es fundamental para que ésta crezca. Sin esas personas que están apoyando, al comprar la entrada del partido, artículos alusivos a su equipo favorito o evento, consumiendo todo tipo alimentos, y en especial, alentando al quienes lo representa, el deporte no tendría sentido. No fuera un negocio ni siquiera una actividad para no aburrirse. El fan tiene responsabilidades y derechos, ejerzamos bien ambas. Siempre con cordura y sin perjudicar a nadie. Al final, el deporte sigue siendo un juego.