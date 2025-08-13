El mejor de Panamá, y de lejos

El vigente campeón de la LPF, el CD Plaza Amador, figura en el séptimo puesto, a nivel de los clubes de Centroamérica del Concacaf Club Ranking Index, actualizado al 11 de agosto de 2025. El hondureño CD Olimpia, lidera ese listado regional. Sin embargo, ya en el listado completo de Concacaf, los Leones ocupan la casilla número 56, mientras el Cruz Azul, de México, es el número 1. En comparación con los demás equipos panameños, ‘Plaza’ tiene una gran ventaja en la lista, pues el más cercano es Club Atlético Independiente, en el peldaño 72.