El rol del periodista cada vez más necesario

Hoy se celebra un año más el Día del Periodista en Panamá. Una profesión que para muchos es incómoda, otros dirán que es muy fácil realizar y que cada vez está amenazada en desaparecer por los llamados creadores de contenidos y formación deficiente en universidades, ya sea de renombre o de poca monta. Lo cierto es que el periodismo es necesario en una sociedad que no sabe que rumbo tomar y en ciertos momentos se debate entre seguir con viejas costumbres o simplemente no hacer nada. Allí, el periodista se debe convertir en guía.