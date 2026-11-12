Producción de papaya supera el millón de quintales al año

La producción nacional de papaya alcanzó los 1,098,030.2 quintales durante el cierre agrícola 2025-2026, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo a la entidad, la cosecha para consumo local y exportación, se logró en 331.19 hectáreas, con la participación de 95 productores a nivel nacional.

La provincia de Chiriquí concentra la mayor producción, posicionándose como el principal polo papayero del país, debido a sus condiciones agroclimáticas y al manejo técnico del cultivo.

El informe del MIDA, señala que además de su impacto económico, la papaya destaca por su valor nutricional. Especialistas recuerdan que el consumo de frutas es esencial en la dieta alimenticia, ya que aportan vitaminas, fibra, agua y nutrientes que protegen la salud y contribuyen a la prevención de enfermedades.

Herminio García, productor de papaya, indicó que “este año mejoramos el manejo y la cosecha rindió bastante. La papaya tiene mercado seguro y eso nos motiva a seguir sembrando”.

Por su parte, el agricultor Rigoberto Caballero, destacó la importancia del acompañamiento técnico y dijo que “con la asistencia del MIDA hemos podido mejorar la producción y sacar una fruta de mejor calidad, que es la que pide tanto el mercado local como el de exportación”.

El MIDA informó que continuará brindando asistencia técnica y seguimiento a los productores para fortalecer la cadena productiva y garantizar el abastecimiento del mercado.