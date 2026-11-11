Reguetonero Daddy Yankee es homenajeado en antesala de los Grammy Latinos

El puertorriqueño Daddy Yankee, pionero del reguetón y una de las mayores estrellas de la música en español, será homenajeado este miércoles por la Academia Latina de la Grabación por sus más de treinta años de trayectoria.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, el ‘Big Boss’, fue nombrado la Persona del Año por la institución que entrega los Grammy Latinos, el principal galardón de la música en español y portugués.

“Daddy Yankee ha sido una fuerza determinante en el auge global de la música latina”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud.

“Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas para un género e inspiraron a toda una generación de creadores”, agregó.

El puertorriqueño popularizó el género en sus comienzos en la década de 1990, diferenciando el sonido local del dancehall jamaiquino y el hip-hop de Estados Unidos.

El cantante posicionó un sinfín de éxitos en el mercado hispano, y logró romper la barrera del idioma con “Gasolina”, el sencillo de su álbum “Barrio fino” (2004) que llevó el reguetón a las listas de Estados Unidos y Europa.

En la década siguiente, con “Despacito”, junto a Luis Fonsi, terminó de globalizar el género y le pavimentó el camino a una nueva generación de artistas como Bad Bunny, quien se convirtió en el artista más reproducido de plataformas como Spotify por varios años consecutivos, y fue el primer artista en ganar el Grammy a Álbum del Año con un trabajo íntegramente en español.

Daddy Yankee agradeció el reconocimiento en un comunicado tras el anuncio en abril.

“Recibir algo así es un honor a Puerto Rico, a todos los latinos, y específicamente a una generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la comprendía”, comentó en la época.

El intérprete había anunciado su retiro de la escena con el álbum “Legendaddy” en 2022, cuando emprendió una gira internacional que concluyó en su isla natal al año siguiente, y se volcó hacia una fase enfocada en la religiosidad.

Regresó el año pasado con “Lamento en baile”, álbum de temática cristiana.

El compositor de 50 años llega a Las Vegas con su segunda producción tras el retiro, el disco “La postal”, que lanzó en octubre e incluye colaboraciones con estrellas como Cardi B, Bizarrap y Diljit Dosanjh, con quien canta el sencillo “Pokito”.

La gala para honrar a la Persona del Año es parte de la programación de la semana de los Grammy Latinos, que la Academia entregará el jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Al frente de la 27ª edición de la gala llega el compositor mexicano Édgar Barrera con diez nominaciones.

Empatados con siete oportunidades de llevarse un gramófono le siguen la reguetonera colombiana Karol G, la estrella española Rosalía, los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler.

Daddy Yankee se presentará en la ceremonia, así como Rosalía, Karol G, Juanes, la banda venezolana Rawayana, el Grupo Niche y Luis Enrique, en un cartel que unirá varias generaciones.