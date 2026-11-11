$!Agencias amplían ofertas para los viajes turísticos

Viajar en un crucero o en avión puede implicar una inversión individual de entre $800 y $6,000, un rango tarifario que se ajusta según el destino, la temporada, la experiencia seleccionada y los impuestos aplicables, explicaron líderes del sector turístico.

Anny Saldaña, presidenta de la Asociación Panameña de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), explicó que “en Panamá existen agencias de viajes que ofrecen una amplia variedad de opciones para quienes desean organizar sus viajes. Entre los servicios disponibles se encuentran la venta de boletos aéreos individuales, paquetes familiares que incluyen hospedaje y alquiler de autos, así como la organización de cruceros, de acuerdo con las preferencias y presupuesto de cada cliente”.

En cuanto a los precios, la presidenta de APAVIT señaló que “los costos varían según la temporada. Un viaje económico individual podría costar $800 en vuelos estándar con hotel en Latinoamérica”.

Asimismo, detalló que, para viajar a Europa, “un boleto aéreo oscila entre $600 y $1,000, alcanzando un costo aproximado de $2,000 al sumar el hospedaje, y si se contempla alimentos y transporte, incluso hasta más”.

En cuanto a los costos de un crucero, Saldaña destacó que “las tarifas dependen de la duración del viaje que podría ser de tres a 15 días, la cabina y de la cabina, la naviera y la ruta”.

Como referencia, indicó que “un crucero por el Caribe con salida desde Miami puede costar cerca de $500 por tres o cuatro días, mientras que una ruta por el Mediterráneo ronda los $1,000”.

La empresaria también destacó que las agencias ofrecen paquetes de viajes individuales, familiares y todo incluido, que pueden contemplar boletos aéreos, hospedaje, alimentación, traslados y actividades recreativas, según las necesidades y preferencias de cada cliente.

Saldaña añadió que “los usuarios planifican su viaje en agencias mediante ahorros previos, abonos o financiamiento con tarjetas de crédito”. Aunque existen “planes por cuotas o clubes de viajes en el mercado, varias agencias evitan asumir créditos debido a que deben pagar de inmediato a las aerolíneas y operadores”.

Por su parte, Yeni Rodríguez, agente de viajes de la empresa TPE Travel, indicó que “las agencias de viajes ofrecemos experiencias y servicios para facilitar los viajes y garantizar una experiencia más cómoda, aparte de brindarle la orientación importante como documentación adecuada y ciudades seguras”.

Rodríguez también señaló que “el costo o presupuesto para una persona viajar ya sea en avión o crucero dependerá de dónde la persona desea ir, y los costos podrían oscilar entre los $500 por persona hasta los $6,000”.