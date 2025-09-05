Empiezo tibio, pero no hay alarmas, creo

Quedan varias sensaciones con el resultado de ayer entre las selecciones de fútbol de Panamá y Surinam. Fue un encuentro por momentos “entretenido”, de idas y vueltas y con oportunidades para ambos en abrir el marcador.

Fue parejo y creo que el empate fue lo más justo. Creo que los canaleros jugaron con mucha cautela, sin arriesgar demasiado y confiados de que en casa se sacarán los puntos necesarios para lograr la ansiada clasificación al Mundial 2026. Ojalá se tenga mejor suerte y mentalizarse que hay que ir al Mundial.