Creo que muchas personas en el país no tienen ni idea que la semana pasada, Panamá fue escenario de importantes reuniones de dirigentes de organismos internacionales de boxeo, donde se tomaron decisiones que serán de trascendencia para el pugilismo. La Confederación Panamericana de Boxeo, rector del boxeo amateur y olímpico en las Américas, eligió su nueva directiva, fortaleciendo el marco de gobernanza y fijaron las prioridades para 2027, que pasa por evento clasificatorio a los Panamericanos y el Campeonato Continental Sub-19.