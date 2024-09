Entre lluvias y eventos deportivos

La época lluviosa, como siempre, complica la realización de eventos deportivos al aire libre (y a veces también bajo techo). Panamá llueve casi diez meses al año y el poco ‘verano’ no es suficiente para que toda la actividad deportiva se logre realizar correctamente. Ojalá las autoridades (y ¿por qué no? la empresa privada) entienda lo anterior y planifique estructuras en las que se pueda jugar todo el año. Tal vez es mucho pedir, en un país donde el dinero precisamente no se prioriza en el deporte. Pero, como dicen, soñar no cuesta nada.