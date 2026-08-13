Fútbol femenino sigue adelante

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Fútbol Femenino estará cargada de luto y pésame por la desaparición física de una de sus promesas en el campo, la jugadora Ivis Ubarte Kirchman, asesinada el pasado lunes en Coclé.

Su partida pone a reflexionar que los atletas vuelven a ser víctimas de la violencia. Queda jugar por su memoria.

UMECIT abre hoy la jornada ante el TEVI Coclé, en el Virgilio Tejeira, desde las 4:00 p.m. La fecha sigue el viernes con dos partidos y cierra el sábado dos más: Rayadas vs Deportivo Chiriquí y Panamá Norte vs Inter.