El Inter de Messi es eliminado en Leagues Cup por León, que clasifica a cuartos

El Inter Miami quedó eliminado este miércoles de la Leagues Cup 2026 al perder 3-2 ante el mexicano León en su último partido de la fase de grupos, en el que Lionel Messi recibió una emotiva ovación en su regreso tras el funeral de su padre.

El capitán del Inter, que voló la noche del martes desde Argentina, ingresó como suplente en el inicio de la segunda mitad, cuando su equipo ganaba 1-0 y mantenía opciones de clasificar.

Con doblete del colombiano Daniel Arcila, León remontó hasta lograr un triunfo que lo convierte en el primer clasificado a los cuartos de final de este torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana.

Con nueve puntos, la Fiera tomó la cabeza del grupo de la Liga MX, a la espera de conocer sus otros tres acompañantes a las rondas de eliminación directa.

El Inter, que estaba obligado a ganar y esperar otros resultados, se quedó con tres unidades y sin opciones de meterse entre los cuatro mejores de la llave de la MLS.

El torneo también perdió a otra de sus grandes figuras, Antoine Griezmann, con la eliminación del Orlando City tras un empate 2-2 con Atlético San Luis.

En el caso del Inter, es la primera ocasión en que queda eliminado en la primera fase desde la ampliación de este torneo en 2023.

Ese año, el Inter conquistó el título de la mano de Messi, que acababa de aterrizar en la franquicia floridana acompañado de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

En 2025, Las Garzas avanzaron hasta la final. Allí fueron goleadas 3-0 por Seattle Sounders, en un juego marcado por una trifulca tras su conclusión y por la que Luis Suárez fue suspendido para toda la edición de este año.

Con pocas opciones de celebrar una clasificación, el público del Nu Stadium se centró el miércoles en arropar a Messi en este difícil periodo para el capitán.

Unas horas antes, el astro argentino publicó una emotiva carta de despedida a Jorge Messi, su padre y representante, en la que afirmó tener "bastantes dudas" de que vaya a seguir jugando al fútbol "mucho tiempo más".