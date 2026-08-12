$!Panamá será nodo de cables submarinos de Google

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El proyecto 'Americas Connect' de Google contempla los nuevos sistemas de cables submarinos, además de una nueva ramificación del cable Firmina y las rutas Curie, Nuvem y Sol. Según explicó el gigante tecnológico, esta infraestructura busca ampliar las conexiones digitales y fortalecer el tránsito de datos entre América Latina, el Caribe, Europa y América del Norte, además de mejorar la capacidad y estabilidad de las redes ante el crecimiento de la demanda de servicios digitales.