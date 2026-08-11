Jura el nuevo fiscal general de EEUU, exabogado personal de Trump

Todd Blanche, exabogado personal del presidente de Estados Unidos Donald Trump, juró su cargo el lunes en presencia del mandatario, convirtiéndose formalmente en Fiscal General tras haber ejercido como fiscal general interino.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó un video de la ceremonia en el que se ve a Trump aplaudiendo a su protegido tras prestar juramento en el Despacho Oval.

Blanche acaba de superar un difícil proceso de confirmación en el Senado, donde su nominación para este puesto de gran importancia estratégica fue aprobada por 50 votos a favor y 49 en contra.

La oposición demócrata se opuso unánimemente a esta elección, que, según dijo, confirma la intención del presidente de utilizar el Departamento de Justicia para su venganza política personal.

Antes del regreso del magnate a la Casa Blanca, en enero de 2025, Blanche fue abogado personal de Trump en tres casos penales, incluido el caso de los pagos no declarados a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels, que terminó en condena.

Luego Trump lo nombró subsecretario del Departamento de Justicia y, en abril, le confió el cargo de forma interina tras la destitución de Pam Bondi.

En este puesto, Blanche tomó decisiones criticadas incluso dentro del Partido Republicano, como la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para la "antiinstrumentalización", destinado a compensar a los aliados del mandatario por las demandas presentadas durante la administración del demócrata Joe Biden, un "fondo para sobornos", según la oposición demócrata.

También otorgó inmunidad fiscal al presidente y a sus allegados.

Para asegurar la nominación al Senado, la administración anunció el abandono del proyecto del fondo de compensación y aclaró que el acuerdo de inmunidad fiscal alcanzado con Donald Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría retroactivamente, no a las declaraciones futuras.