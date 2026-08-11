Ivannia endulza de forma saludable

Ivannia Murillo, cosmetóloga con especialización en fitoterapia, encontró en sus conocimientos sobre formulación y en su afición por la cocina saludable la base para crear Deliciosamente Sano (@deliciosamente__sano.pty), un emprendimiento que desarrolla desde 2022 y que se especializa en postres sin gluten, sin azúcar y sin lácteos.

Murillo contó que una condición personal la llevó a experimentar con recetas que pudiera consumir y poco a poco comenzó a desarrollar sus propias preparaciones. Además, uno de sus principales objetivos que ha destacado en las respuestas de sus clientes es que sus productos mantienen el sabor y la textura de los dulces tradicionales.

Para lograrlo, Murillo explicó que ha experimentado con diferentes harinas alternativas, entre ellas las de coco, almendra, yuca, quinoa, garbanzo, mijo y amaranto. “Ya puedo hacer dulces casi con todas las harinas alternativas y cambiar las recetas y hacerlo adecuado a cada necesidad”, enfatizó.

La emprendedora reconoció que llegar a las texturas que buscaba no fue sencillo. “Al principio fue complicado, porque era difícil lograr una textura, pero mi experiencia en formulación, adquirida durante la formación en cosmetología y fitoterapia me permitió aplicar esos conocimientos al desarrollo cada receta”, recordó.

Además, Murillo resaltó que “solo realizo pedidos bajo encargo porque prefiere garantizar que los productos lleguen frescos, recién hechos y naturales”.

Aunque mantiene pedidos durante el año, la temporada navideña representa uno de los momentos de mayor movimiento para Deliciosamente Sano. Murillo contó que en diciembre suele cerrar su agenda debido a la cantidad de pedidos que recibe. Entre sus productos están el ronponche, el dulce de frutas y el roncake, mientras que la rosca y las galletas de jengibre también forman parte de las preparaciones que enseña en sus cursos.

También a futuro, la repostera artesana especificó que su menta con el emprendimiento es continuar innovando en la repostería saludable, especialmente en las preparaciones tradicionales de Navidad incluyendo crear un espacio tipo escuela que se encuentre especializado solo en preparaciones sin gluten, sin azúcar y sin lácteos.