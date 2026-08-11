Cultura preventiva: clave para actuar ante eventos naturales

Evitar correr o empujarse, alejarse de las ventanas, ubicarse en un lugar seguro y protegerse la cabeza, no utilizar los ascensores y contar con un kit de primeros auxilios forman parte de la cultura de prevención que brinda el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante eventos naturales como sismos e inundaciones.

El mayor Jorge Carreño, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, destacó que “ante los eventos naturales es necesario fortalecer diariamente una cultura de prevención y eso nace desde nuestros hogares y escuelas”. Indicó además, “nosotros como entidad hacemos un trabajo en conjunto con el Sinaproc y la Cruz Roja para fortalecer esa cultura de prevención de riesgos que necesita el país”.

Carreño resaltó que, antes de que ocurra un evento adverso, ya sea de origen natural o antrópico, es fundamental contar con un plan de emergencia familiar que permita reducir riesgos y salvar vidas.

Por su parte, Daniel González, jefe de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (GIRD) de la Cruz Roja Panameña, expresó: “Considero que el panameño, de alguna u otra manera, al ver los recientes sismos, ha adquirido cierto nivel de conciencia sobre cómo reaccionar ante estos eventos. Sin embargo, todavía debemos fortalecer una cultura que nos permita conservar la calma y actuar correctamente”.

González agregó que las inundaciones y los eventos naturales registrados recientemente en la región, como los terremotos en Venezuela, también han llevado a la ciudadanía panameña a preguntarse qué debe hacer y cómo debe prepararse ante una emergencia.