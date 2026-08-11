$!La ACODECO descarta escasez de gas de 25 libras

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) anunció que en el país no existe desabastecimiento del tanque de gas de 25 libras.

De acuerdo con la entidad, las verificaciones se llevan a cabo junto con las dos empresas encargadas de la distribución y los resultados muestran que la disponibilidad del producto se mantiene en 95% o más en los comercios inspeccionados, llegando incluso a superar el 100% en algunos puntos.

No obstante, la ACODECO señaló que persisten algunas dificultades en la distribución de los tanques de 25 libras en Panamá Oeste y sectores de San Miguelito, por situaciones de seguridad y problemas de comunicación con los comerciantes durante las inspecciones.

En este sentido, Carlos Zhang, dueño de un supermercado ubicado en Don Bosco, indicó que: “Decidí dejar de vender los tanques de gas de 25 libras porque existe mucha preocupación por las acusaciones relacionadas con el retiro del seguro de los cilindros”. Agregó que “como comerciante, prefiero evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a mis clientes o generar problemas en el negocio”.

En tanto, Rafael Paredes, miembro de la Asociación Nacional de Consumidores de Panamá (ANACOP), señaló que, ante la situación, “los consumidores se encuentran en desventaja debido a la falta de competencia real en el mercado”. A su juicio, “el servicio está concentrado en manos de solo dos empresas, lo que genera una competencia desleal y deja a los consumidores expuestos a problemas de desabastecimiento y a las condiciones de oferta y demanda”.