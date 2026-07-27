Fútbol y más fútbol en las escuelas

Las capacitaciones gratuitas a docentes de Educación Física del sector público con estándares de la FIFA, como parte de un proyecto orientado a fortalecer y expandir la práctica del fútbol en todo el país, comenzarán en agosto de manera presencial y estarán a cargo de instructores de la Federación Panameña de Fútbol (FPF). Esto, tras un acuerdo firmado por la FPF y el Ministerio de Educación. Posteriormente, el programa Football For Schools iniciará en febrero de 2027 y se desarrollará en los centros educativos hasta noviembre.