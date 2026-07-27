“Mafia Filipina”: así funcionaba la red criminal investigada por narcotráfico

La estructura criminal internacional “MF” o “Mafia Filipina”, investigada por pandillerismo, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, operaba en el sector de Santa María, corregimiento de Betania, y mantenía conexiones para el tráfico de drogas con España, Egipto y la República de Kosovo, según han revelado las autoridades.

En febrero de 2025, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló en una entrevista con Metro Libre que este grupo ya estaba identificado por las autoridades y que figuraba entre las organizaciones criminales que estaban marcando tendencia por su actividad y evolución dentro del escenario delictivo.

El pasado 20 de julio, una operación conjunta de la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la aprehensión de 14 personas, entre ellas dos ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras arribar en un vuelo procedente de Francia. La organización también es investigada por su presunta vinculación con homicidios, privación de libertad, extorsión, robo, posesión ilícita de armas de fuego y otros delitos.

Las entidades competentes informaron que algunos de los capturados ya están siendo judicializados. Asimismo, mantiene la búsqueda de nueve personas requeridas para esta investigación.