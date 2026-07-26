CCIAP llama a convertir los desafíos económicos de Panamá en oportunidades de crecimiento

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, afirmó que los indicadores negativos sobre la confianza del consumidor y la percepción del futuro del país deben ser analizados con seriedad, pero no deben convertirse en una definición del destino económico de Panamá.

Barría Pino señaló que estas mediciones deben servir como una herramienta para identificar prioridades, corregir el rumbo y avanzar hacia soluciones concretas. “Ver el vaso medio lleno no significa desconocer los problemas. Significa asumirlos y trabajar en soluciones”, destacó.

El dirigente empresarial sostuvo que la confianza ciudadana y empresarial se recupera cuando las palabras se traducen en resultados tangibles, como generación de empleo, inversión, educación, reglas claras y oportunidades para los panameños.

En ese sentido, hizo un llamado a que instituciones públicas, empresas privadas, trabajadores, academia y ciudadanos trabajen de manera coordinada para impulsar el desarrollo nacional.

Impulso al emprendimiento y al empleo juvenil

Barría Pino destacó las iniciativas que desarrolla la CCIAP para promover el emprendimiento y facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

Entre ellas mencionó el Bootcamp del IV Congreso de Emprendimiento, programado para el 5 de agosto, una iniciativa que busca acompañar a emprendedores en el proceso de transformar sus ideas en negocios mediante capacitación en áreas como inteligencia artificial, sostenibilidad, formalización empresarial y networking.

“Una buena idea puede convertirse en empresa, innovación y empleo”, afirmó.

Además, explicó que la organización trabaja junto a Pupilo Hubs para promover oportunidades de pasantías en cumplimiento con la nueva Ley de Pasantías, permitiendo que empresas publiquen vacantes y que jóvenes puedan identificar oportunidades alineadas con sus capacidades e intereses.

También anunció el respaldo al taller del Ministerio de Educación sobre el inicio de la vida laboral, dirigido a estudiantes graduandos, así como el impulso del programa Padrinos de Bachillerato dentro de la membresía empresarial de la Cámara, con el objetivo de acercar a los jóvenes a las competencias que demanda el mercado laboral.

Panamá como centro regional de negocios

El presidente de la CCIAP resaltó que las exposiciones comerciales y eventos internacionales representan una oportunidad para dinamizar la economía panameña.

En esa línea, destacó eventos como las exposiciones comerciales de abril de 2027 y World of Coffee Panamá, que se celebrará en octubre, al considerar que estos encuentros atraen compradores, inversión y visitantes, generando actividad para sectores como hotelería, transporte, restaurantes, logística, tecnología y servicios.

Barría Pino también resaltó la importancia de la promoción internacional de Panamá, mencionando la participación conjunta con el Gobierno Nacional en misiones comerciales a Grecia y Marruecos, orientadas a identificar oportunidades de inversión extranjera y fortalecer los vínculos comerciales.

Asimismo, señaló que la recepción de delegaciones empresariales de Miami y Emiratos Árabes Unidos en la Cámara permitió conectar empresarios y explorar nuevas oportunidades de negocios.

Agregó que Panamá participará como país invitado en un encuentro empresarial en Bucaramanga, Colombia, donde se promoverán las ventajas competitivas del país, la oferta exportable y nuevas alianzas comerciales.

“Cada feria, misión comercial y delegación empresarial debe traducirse en contactos, alianzas, inversión y empleo”, expresó.

Coordinación entre sectores para generar resultados

Barría Pino indicó que los anuncios realizados el 1 de julio establecen prioridades nacionales en áreas como empleo, salud, canasta básica y agua, pero enfatizó que el reto está en avanzar con coordinación, seguimiento y resultados que impacten directamente a los ciudadanos.

Según el presidente de la CCIAP, al Gobierno Nacional le corresponde crear las condiciones adecuadas para el desarrollo; al sector privado, invertir, innovar, generar empleo y actuar con ética e integridad; a la academia, formar el talento requerido por el mercado; y a los ciudadanos, participar activamente y contribuir al país.

“Trabajar en equipo exige diálogo, coordinación y enfoque en resultados. No se trata de señalar responsabilidades ajenas, sino de asumir las propias”, manifestó.

Barría Pino concluyó que Panamá debe pasar del análisis a la ejecución, con una visión enfocada en transformar los diagnósticos en acciones y las acciones en resultados para beneficio de la población.