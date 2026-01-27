Goleadas de ensueño para esta ‘sele’

Si usted no compra 8-0 o 0-8 para el próximo sorteo de la lotería, entonces no sigue para nada lo que está haciendo nuestra Selección Femenina Sub-17 de fútbol. Y es que el equipo disputa la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de CONCACAF, en Bermudas.

El conjunto que dirige el español Gerard Aubí, se ubica en el Grupo B de esta fase clasificatoria al Premundial, y ayer le propinó una nueva goleada 8-0 a su similar de Surinam.

El pasado fin de semana, venció 8 a 0 a Bonaire. El 28 de enero se mide a Bermudas (6 pm).