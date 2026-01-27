$!La Playita en Casco: un nuevo espacio de diversión

Con la inauguración de La Playita – Las Garzas, la capital panameña recupera un espacio histórico que promete transformar la experiencia del visitante. Según Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), este proyecto no es solo arena y sol, sino una potente inyección económica: “La apertura de esta playa va a representar alrededor de 25 millones de dólares adicionales al año”, afirmó la funcionaria, destacando que el objetivo es que el turista “viva, disfrute y tripee” el centro histórico con una oferta que combine cultura, shopping y relajación costera.

Este nuevo rincón es la punta de lanza de un ambicioso circuito de siete playas que se planean rehabilitar en la ciudad. La idea es que locales y extranjeros encuentren una actividad extra sin salir del casco urbano.

“El turista siempre pide un momento adicional o un momento extra para ir a la playa... esta se suma a las opciones para potenciar el turismo”, señaló De León.

El espacio ha sido habilitado respetando los muros históricos y el patrimonio, asegurando que la modernidad y la historia convivan en perfecta armonía frente al Pacífico.

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, para que todos disfruten con orden, la playa funciona de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., para actividades pasivas como contemplar el atardecer o tomar fotografías, relajarse y disfrutar del entorno. Agregan que no se permiten bocinas, consumo de alcohol, mascotas sin control, ni plásticos de un solo uso. Habrá vigilancia permanente y protocolos de limpieza.