Hay que prestarle más atención

Sin el ánimo de menospreciar a los actores que están inmersos en otros deportes que se practican en Panamá, debo señalar que por ya varios años, la disciplina de Jiu Jitsu ha representado al país en un nivel superlativo. En eventos internacional, tanto fuera como dentro de nuestro territorio, y en especial en citas fuera de Panamá, nuestros atletas en este arte marcial se destacan en casi todas la categorías y de manera constante. ¿Tal vez sea una percepción mía? Pero siento que este deporte está completamente ignorado por el público local.