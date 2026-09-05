Panamá fortalece sus vínculos con Austria con la adjudicación del Teleférico de San Miguelito

Panamá y Austria dan un nuevo paso en su relación bilateral con la adjudicó a Doppelmayr Panamá Corp., empresa de origen austríaco y líder mundial en transporte por cable, el proyecto del Teleférico de San Miguelito por US$255,163,788.03, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La entidad resaltó que la obra es el resultado concreto de una agenda diplomática orientada a transformar el diálogo político en inversión, empleo, innovación y transferencia de conocimiento.

El teleférico contempla 6.6 kilómetros de recorrido, seis estaciones y capacidad para 2,800 pasajeros por hora y por sentido. Estará integrado con la Línea 2 del Metro de Panamá y conectará comunidades clave de los distritos de Panamá y San Miguelito.

Para la Cancillería, el proyecto va más allá de la infraestructura. Representa la incorporación de tecnología y experiencia austríaca al país, así como la generación de empleos y el fortalecimiento de capacidades técnicas nacionales mediante capacitación.

“Esta adjudicación demuestra que la diplomacia contribuye directamente al desarrollo nacional”, señaló el Ministerio.

El acercamiento con Austria se intensificó tras la visita del Canciller panameño a Viena en julio de 2025. Fruto de ese trabajo, Panamá espera recibir próximamente autoridades austríacas para continuar ampliando la agenda económica, comercial y de cooperación.

La Cancillería destacó especialmente el papel de la Embajada de Panamá en Austria, cuyo seguimiento fue “fundamental” para concretar el proyecto.

Con este paso, ambos países reafirman valores compartidos como la democracia, el Estado de derecho y la promoción de inversiones de alto valor agregado, consolidando una relación bilateral cada vez más dinámica.