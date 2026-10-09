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Hoy se pondrá en marcha la J12 de LPF

Hoy se pondrá en marcha la J12 de LPF
Roberto Robinson
09 de octubre de 2026

El San Francisco y CD Universitario abren el telón de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), hoy a las 8:30 p.m., en el Rommel Fernández. Para el sábado, chocan CAI y Veraguas United, desde las 6:15 p.m. en el “Toco” Castillo. Seguido, a las 8:30 p.m., del Plaza Amador vs Árabe Unido, en el COS Sports Plaza. El domingo se verán las caras Unión Coclé y Herrera FC, en el Virgilio Tejeira (4:00 p.m.). Además del duelo: UMECIT FC vs Alianza FC, a las 6:15 p.m. (COS). Cierra la fecha: Sporting San Miguelito vs Tauro, en el COS, a las 8:00 p.m.

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Deportes
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