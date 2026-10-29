Inició el Nacional de Sóftbol femenino

El Campeonato Nacional Mayor Femenino de Sóftbol arrancó ayer, con la participación de nueve (9) equipos, distribuidos en dos grupos y dos sedes. Sede principal: Azuero (Chitré), donde juegan las representaciones de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos. Mientras que en Ciudad de Panamá participarán los equipos de: Colón, Darién, Panamá Oeste y Panamá Metro. El torneo se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre. Se jugarán en Azuero las semifinales, con los dos mejores de cada grupo, y allí mismo, será la final. e