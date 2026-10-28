Panamá expresa sus condolencias y solidaridad con España tras accidente ferroviario en Toledo

El Gobierno de la República de Panamá expresó sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo del Reino de España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que dejó víctimas mortales y personas heridas.

A través de un comunicado, Panamá manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a las personas heridas, al tiempo que reconoció la labor de los equipos de emergencia que atendieron la situación.

En este momento de profundo dolor, el Gobierno panameño reiteró su acompañamiento fraterno al pueblo español y expresó sus sentimientos de pesar ante esta tragedia.

Panamá reafirmó así sus lazos de amistad y solidaridad con España, extendiendo sus condolencias a todos los afectados por este lamentable suceso.